انت الان تتابع تفاصيل خبر غادر المستشفى.. نادر أبو الليف يكشف لـ دوت الخليج آخر تطورات حالته الصحية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /700916/غادر-المستشفى-نادر-أبو-الليف-يكشف-لـ-تحيا-مصر-آخر-تطورات-حالته-الصحية

حرص الفنان المصري نادري أبو الليف على طمئنة جمهوره على حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه خرج من العناية المركزة.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نادر أبو الليف.

مغادرة أبو الليف للمستشفى

وقال أبو الليف في تصريح خاص لـ دوت الخليج: "أنا الحمدلله الدكتور كتبلي خروج النهاردة من العناية المركزة وروحت البيت في الإسكندرية وهمارس نشاطي عادي جدًا وبطمئن كل جمهوري واللي بيسألوا عليا".

أزمة أبو الليف الصحية

كان المطرب نادر أبو الليف تعرض لوعكة صحية شديدة بشكل مفاجئ أسفرت عن نقله لأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية ودخل على أثرها العناية المركزة لتلقي العلاج، حيث عانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

يذكر أن أبوالليف قد سبق له أن شارك من قبل في العرض المسرحى "حوش بديعة"، الذى عرض على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وعلى المسرح العائم بالقاهرة، وحققت نجاحا جيدا، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم انتصار، تتيانا، عبير مكاوى، نوال سمير، سليمان عيد، أشرف مصيلحى، وإسلام عبد الشفيع، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج ياسر صادق.

قال المطرب نادر أبوالليف، إن هناك خلاف وبين شقيقته الكبرى، والدة الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر

وأضاف أبوالليف خلال حواره مع برنامج «نص الكلام» المُذاع على فضائية «النهار»، مساء السبت، أن علاقته بشقيقته ليست على ما يرام، لأنه تحدث إليها ولكنها اتخذت موقفا ضد بسبب ابنها أيمن. وبكى أبوالليف، خلال اللقاء قائلا:«جزمتها فوق راسى لكنها بالنسبالي انتهت، وظلمتنى رغم أنى لم أتحمل تعبها، وكنت أجلس تحت قدمها داخل المستشفى».

وأعلن الفنان نادر أبوالليف، طرح أحدث أغانيه خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تحمل عنوان «عصبية»، مؤكدًا مشاركته للفنان محمد فؤاد في إحياء حفلات رأس السنة، للعودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة.

كشف الفنان نادر أبوالليف، عن أصعب الفترات التي مر بها خلال حياته، خاصة الوقت الذي كان لا يمتلك فيه أي أموالا، قائلا: كنت بنام من غير أكل، وفى مرة كان عندي رغيف معفن، غسلته بـ الميه وبعدها سخنته على النار وحطيت عليه ملح وكلته