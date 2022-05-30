نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك موقع دعم مصر الرقمية تسجل رقم الموبايل 2022 بالخطوات من خلال وزارة التموين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر موقع دعم مصر الرقمية تسجيل رقم الموبايل منصاب البحث المختلفة، طول الأيام الماضية حتى وقتنا الحالي، منذ أن أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيان هام، بشأن ضرورة الإسراع لتحديث بيانات البطاقة التموينية الخضراء عبر موقع دعم مصر من أجل الاستمرار في صرف السلع التموينية ومن هنا فجميع المواطنين الذين حصول على الكود في بون صرف رغيف الخبز يرغبن في معرفة أهم الخطوات التي تمكنهم من الانتهاء من هذا الأمر.

موقع دعم مصر الرقمية تسجيل رقم الموبايل

وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل عمليات تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، حتي تتمكن من الانتهاء من كافة عمليات التسجيل قبل الموعد المحدد وهو 30 يونيو لعام 2022، ولن يقبل أي طلبات تقدم بعد ذلك الوقت، فالموقع متاح 24 ساعة ويمكن للجميع الدخول والتحديث بكل سهول ويسر وهم في أماكنهم بدلا من التوجه إلى مكاتب التموين كما كان يحدث في بداية طرح القرار.

من هم الفئات المستثناة من تحديث بيانات بطاقة التموين برقم الهاتف

في نفس الوقت الذي كان يبادر الملايين من المواطنين المصريين بتسجيل في موقع دعم مصر الرقمية تسجيل رقم الموبايل ، إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بيان يشمل عدد من الفئات خارج دائرة التحديث لظروف معينة وهم:

أسر السجناء.

الأسر الغير ملكين لخطوات هاتفية.

المرضي.

كبار السن.

العاجزين عن الحركة.

كل ماعلى هذه الفئات، هو إرسال بيان حالة إلى أقرب مكتب تموين إليهم، وعلى الفور يتم النظر في أمرهم.

رابط وخطوات تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر

قبل أن نتحدث عن خطوات التسجيل لابد أن نذكر على حضراتكم بعض الشروط التي يجب أن تتوفر حتى نضمن نجاح عملية التسجيل، ومن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة ( الأب ، الأم في حالة وفاة الزوج ، الابن الأكبر أو الابنة الأكبر في حال وفاة الوالدين). يشترط أن يكون الهاتف مسجل في إحدى شركات الاتصال وساري حتى تتمكن من استقبال الرقم السري بعد التحديث، بعد تحقق كل من الشرطين السابقين يمكنك التقديم من خلال:.