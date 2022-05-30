نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتيجة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ، والمختص بتنظيم شؤون التعليم عن إمكانية الاطلاع علي نتائج الطلاب للشهادة الاعدادية للترم الثاني من العام الحالي 2021 / 2022 م ، والنتيجة الحالية تخص التيرم الثاني للعام ، وعلي أساسها يتم تأهيل الطلاب للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والديبلومات الفنية ، ومن خلال فقرات المقال التالية نعرض لكم الآن نتيجة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس ، وطريقة استخراج النتيجة بالخطوات عبر الموقع الرسمي للوزارة ، وتوضيح للحد الأقصى والأدنى لدرجات الشهادة الإعدادية وآخر تنسيق ثانوية عامة للعام الماضي ، وكل الأمنيات بالنجاح والتوفيق لأبنائنا من طلاب المرحلة الإعدادية وكافة المراحل الأخرى.

الآن نتيجة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس

يستطيع الآن طلاب مرحلة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة وأولياء أمورهم استخراج نتائج الامتحانات للترم الثاني باتباع الخطوات التالية :

الدخول علي رابط الموقع الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة القاهرة. من الصفحة الرئيسية يتم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية علي هيئة صورة كبيرة بمنتصف الصفحة. سيتم نقلك إلي صفحة جديدة. تظهر لك خانة علي شكل مستطيل باللون الأزرق الفاتح تضع بها رقم جلوس الطالب. تضغط علي ايقونة عرض النتيجة من أسفل الشريط. سيتم عرض نتيجة الطالب.

يمكن الاستعلام عن طالب آخر عن طريق الضغط علي أيقونة بحث جديد ، ووضع رقم الجلوس الجديد والضغط علي بحث.

خدمات موقع إدارة التعليم بالقاهرة

يقدم موقع إدارة تعليم القاهرة خدمات متعددة عبر صفحته مثل :

الاطلاع علي نتائج سنوات النقل

كذلك نتائج الشهادة الاعدادية

بالإضافة إلي إمكانية استخراج بيان نجاح

ويمكن أيضاً التقديم لرياض الأطفال

تقديم طلب التحويلات المدرسية

ويمكن التعرف علي طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال موقعنا ثقفني.

تنسيق الثانوية العامة

جاء آخر تنسيق للثانوية العامة بالنسبة لخريجي المرحلة الإعدادية علي مستوي محافظات جمهورية مصر العربية بمجموعة من الدرجات كالآتي :

التنسيق العام للقبول بالمدارس الثانوية جاء في نطاق 250 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظات.

وكان الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ( الخاص ) 170 درجة ببعض المحافظات.

كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني ما بين 140 درجة إلى 265 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

أما عن القبول بالثانوى العام الرياضي فجاء بمعدل 230 درجة للقبول.

ومن المتوقع ألا تختلف تلك المعدلات ولكن تتباين بين محافظة وأخري بحسب سعات المدارس ونسب الإشغال بكل محافظة.