مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد عنصر إجرامى شديد الخطورة - مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط، بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، سبق اتهامه فـى عدد 13 قضية (قتل، مخدرات، سلاح، سرقة) ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى عدد 5 قضايا (سرقة سيارة، إتجار مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات، سرقة بالإكراه)، ومحكوم عليه فـى عدد 8 قضايا جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه حال استقلاله مركبة "توك توك" قيادة أحد الأشخاص، وبرفقته إحدى السيدات، وحارسه الشخصى - مقيمان بدائرة قسم ثان أسيوط، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وإصابة السيدة بعيار ناري (تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج) وأمكن ضبط حارس العنصر، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدر الشابو (بقصد الإتجار) كما عُثر بجوار جثة العنصر على (بندقية آلية وعدد 3 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الشابو)، وتم التحفظ على مركبة "التوك توك" وقائدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.