شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وقال خبراء الأرصاد فى بيان، للهيئة، اليوم: إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، وعلى شمال الصعيد فى فترات متقطعة. وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 21

الإسكندرية 29 19

وادى النطرون 36 20

طنطا 37 21

شبين الكوم 36 21

دمنهور 33 22

بلطيم 29 19

مطروح 28 18

السلوم 27 17

سيوة 35 20

بورسعيد 30 20

دمياط 29 20

الزقازيق 37 21

المنصورة 35 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 36 20

العريش 30 20

رفح 28 19

رأس سدر 36 21

نخل 34 13

نويبع 37 23

طابا 36 22

كاترين 31 13

الطور 35 23

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 38 25

الفيوم 38 23

بنى سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 39 24

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 42 25

أسوان 43 26

إدفو 42 26

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 36 23

أبو رماد 35 23

حلايب 32 22

رأس حدربة 32 22

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