انت الان تتابع تفاصيل خبر خالد عبدالغفار: مخصصات التعليم العالي شهدت زيادة ضخمة خلال 3 سنوات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700920/خالد-عبدالغفار-مخصصات-التعليم-العالي-شهدت-زيادة-ضخمة-خلال-3-سنوات

‏أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مخصصات الإنفاق على قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي شهدت زيادة ضخمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة بلغت نسبتها 82%.

دوت الخليج

خالد عبدالغفار : مخصصات التعليم العالي شهدت زيادة ضخمة خلال 3 سنوات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي ى والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح أن المخصصات المالية بلغت نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالي 19/2020، فيما بلغت حوالى 85 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 22/2023.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على حوالى 40.5% من مخصصات الإنفاق، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) على 14%، ويمثل الباب السادس (شراء الأصول غير المالية _ الاستثمارات) نسبة 41% من مخصصات الإنفاق.‏

قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الجامعات الحديثة التى تم إنشائها فى مصر مؤخرا تعبر عن إنجاز حقيقى على الأرض، مضيفاً: "عندما قمت بزيارة جامعة الجلالة سألت هل نحن فى مصر أم فى دولة أخرى؟"، وتابع: "لا ابالغ عندما أقول إن هناك جامعات أحسن من جامعات أوروبا، وجامعات العاصمة الإدارية تدعو للفخر بالصروح العلمية الكبرى".

وطالب الدكتور سامى هاشم، بتنفيذ طلبات وزارة التعليم العالى بخصوص الموازنة العامة، قائلا: "لجنة التعليم تدعو لجنة الخطة والموازنة للموافقة على طلبات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ونطالب بزيادة 2 مليار و900 مليون جنيه هذا العام للمستشفيات الجامعية، خاصة أنن هناك اعتماد أجهزة حديثة وتطوير المستشفيات لتتماشى مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة".

كما ان جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي ى والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.