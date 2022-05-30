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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700918/النائب-عمرو-القطامى-يواجه-وزير-البترول-بملف-التوظيف-ونتائج-الاتفاقيات-الدولية

شارك النائب عمرو القطامي، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، باجتماع اللجنة اليوم، برئاسة حسام عوض الله، لمناقشة موازنة وزارة البترول والطاقة المتجددة، بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا.

دوت الخليج

النائب عمرو القطامى يواجه وزير البترول بملف التوظيف ونتائج الاتفاقيات الدولية

وتوجه النائب عمرو القطامي، بـ5 أسئلة للدكتور طارق الملا، وزير البترول والطاقة المتجددة، حيث تسائل عن كمية انتاج مصر من الزيوت الخام، هل قل أم زاد؟، وماهي الخطة التي وضعتها الوزارة لزيادة الانتاج، خاصة بعد ارتفاع سعر البرميل 110 إلى دولار.

كما تساءل عضو لجنة البيئة والطاقة بالمجلس، عن نسبة التوظيف فى وزارة البترول، وما الاضافة التي اضافتها الوزارة للتعيينات فى مصر، خاصة فى ظل وجود 32 من المشروعات الجديدة التي تشرف عليها الوزارة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، اليوم بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة المتجددة، لمناقشة موزانة الوزارة، وجهودها في التعامل مع الازمة العالمية.

وأوضح النائب عمرو القطامي، استياء اعضاء اللجنة من عدم حضور مسئول الاتصال السياسي بالوزارة لاجتماعات اللجنة، إضافة إلى عدم وجود ردود حول الطلبات التي تقدمها اللجنة أو الاعضاء للوزارة.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها اللجنة، تسائل النائب عمرو القطامي، إلى أي مدى وصلت الاتفاقيات من التنفيذ؟، مطالبا بتوظيف زيارات اللجنة لمتابعة هذه الاتفاقيات ، خاصة وان اللجنة لم تقم الا بزيارة واحدة فقط، للوزارة.

وتابع القطامي ، اننا فى حاجة لتوصيل مجهودات الوزارة على ارض الواقع للمواطنين، مضيفا" طالما النواب معرفوش..المواطن مش هيعرف".

وفيما يخص الموازنة العامة للهيئة العامة للبترول، قال عمرو القطامي، تساءل القطامي كيف بلغ حجم المصاريف 700 مليار وحجم الدخل 70 مليار، بما لايتعدى %1 .