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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700913/محافظة-الإسكندرية-تشكل-لجنة-لقطع-الأشجار-التي-تمثل-خطرا-على-المواطنين

أعلنت محافظة الإسكندرية، تشكيل لجنة فنية متخصصة لحصر واستئصال النخل والأشجار الميتة التي قد تسقط بشكل مفاجئ وتحدث الضرر بأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية في الحفاظ على حالة الأشجار والنخل بنطاق الأحياء، وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لحصر واستئصال النخل والأشجار الميتة التى قد تسقط بشكل مفاجئ وتحدث الضرر بأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت المحافظة أنه عقب الانتهاء من أعمال الاستئصال، سيتم زراعة نخل وأشجار أخرى بديلة ذات جودة عالية كما أكدت المحافظة، حرصها على توضيح الحقائق منعا من التأويل وتداول الصور بشكل مغلوط.

المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق

يشار أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكد في وقت سابق على أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حى منتزه ثان بنسبة تنفيذ بلغت 65%، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 4 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بالحى بتكلفة إجمالية تقدر 15 مليون جنية، تلبية لاحتياجات أهالى حى منتزه ثان.