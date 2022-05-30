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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700912/حماية-المستهلك-تشن-حملة-مفاجئة-على-مطابخ-ومحلات-الكشري-بسوهاج

شنت إدارة حماية المستهلك بسوهاج بقيادة الدينامو سحر حامد عجاج، مدير الإدارة حملة تفتيش مفاجئة بالاشتراك مع إدارة تموين بندر ومركز سوهاج، للتفتيش على مطابخ تجهيز الكشري ومطاعم الكشري ببندر ومركز سوهاج ورصد المخالفات، والتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تدخل في وجبات الكشري التي تقدمها هذه المحلات للمواطنين.

دوت الخليج حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على مطابخ تجهيز الكشري ومطاعم الكشري ببندر ومركز سوهاج. تحرير محاضر للمحلات المخالفة وتم رصد المخالفات التي تمثلت في ضبط مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير المحاضر اللازمة للمحلات المخالفة.

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