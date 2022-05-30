استجابة لـ«نائب التنسيقية».. «الشيوخ» يوافق علي تعديل البنود 8 و10  من قانون « قادرون باختلاف»

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700911/استجابة-لـنائب-التنسيقية-الشيوخ-يوافق-علي-تعديل-البنود-8-و10- من-قانون--قادرون-باختلاف
طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل البنود رقم ٨ و٩و١٠ في اختصاصات صندوق دعم الاشخاص ذوي الاعاقة لتكون الاختصاصات متعلقة بدور الصندوق كجهة تمويلية وليس جهة تنفيذية بما يضمن "حوكمة الصندوق" و ضمان أداء دوره المنوط به.
دوت الخليج
«الشيوخ» يوافق علي تعديل البنود 8 و10 من قانون « قادرون باختلاف»
وتضمن البند 8 التي تقدم "نائب التنسيقية" بتعديلها " المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير بارمج التدريب المهني لهم.
" فيما يأتي البند 9 علي " إنشاء المؤسسات المعنية برعاة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
ونص البند 10 علي " تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي وجاء التعديل المقترح من "نائب التنسيقية" بالنص على االتمويل فيصبح الاختصاصات المعدلة في البند 8 بالنص علي " المساهمة في تمويل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير بارمج التدريب المهني لهم.
" فيما ينص تعديل البند 9 علي " تمويل إنشاء المؤسسات المعنية برعاةة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
" وتضمن تعديل البند 10 علي " تشجيع و تمويل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي ".
وأعلن النائب حسام الخولي، ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب " مستقبل وطن" موافقته علي تعديل البنود ٨ و ١٠ كما جاءت من "نائب التنسيقية".
واستجاب مجلس الشيوخ للتعديلات المقترحة من النائب محمد فريد "نائب التنسيقية"، وأقرار تعديل البندين ٨و ١٠
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