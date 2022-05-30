انت الان تتابع تفاصيل خبر vodafone فودافون توضح طريقة معرفة بيانات الرقم.. وأسعار الخطوط حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700910/vodafone فودافون-توضح-طريقة-معرفة-بيانات-الرقم-وأسعار-الخطوط

أوضحت فودافون vodafone طريقة بسيطة لمعرفة بيانات الخط وإمكانية تسجيلها، خاصة أن الكثيرون من عملاء فودافون قد يكون الخط ليس مسجل باسمهم، ويستعرض دوت الخليج أيضًا أسعار خط فودافون الجديد العادي والفاتورة.

كود معرفة رقم فودافون vodafone حددت طريقة معرفة كود معرفة رقم فودافون vodafone من خلال الآتي: فتح تطبيق ماي فودافون على جهازك.

أو أطلب هذا الكود (878*).

الضغط على زر الاتصال.

اختيار الشريحة التي تريد معرفة رقمها على فودافون.

إذا كنت مستخدم أكثر من شريحة فودافون على هاتفك الذكي، ستظهر فورأ شاشة بها رقمك التابع لشركة فودافون. سعر خط فودافون Vodafone سعر الخط الجديد فودافون على نظام الكارت 85 جنيه. سعر الخط الجديد فودافون على نظام الفاتورة 200 جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر vodafone فودافون توضح طريقة معرفة بيانات الرقم.. وأسعار الخطوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.