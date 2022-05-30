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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700903/النائب-عيد-حماد-يثير-أزمة-مصانع-أسمنت-السويس-مع-الغاز-والمازوت-بطاقة-النواب-بحضور-وزير-البترول

شارك النائب عيد حماد، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، فى اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور حسام عوض الله، لمناقشة موازنة وزارة البترول والطاقة المتجددة، بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا.

دوت الخليج

سبب فى ارتفاع اسعار مواد البناء...النائب عيد حماد يطالب وزير البترول بحل أزمة الغاز والمازوت واستيراد الفحم الحجري

وأكد عضو مجلس النواب، أن إلى استيراد الفحم الحجري من الخارج، أدي إلى ارتفاع اسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت بشكل كبير.

وأشار النائب عيد حماد، إلى المشاكل التي تواجهها مصانع الـ " السويس للاسمنت" الـ 3، والتي تقع تحت إدارة مستثمر الماني، بسبب عدم وجود مازوت أو غاز لتشغيل الأفران الخاصة بها، مما تسبب فى توقف العمل بالمصانع عدة مرات، لافتا إلى انه تم قطع الغاز عن المصانع بالرغم من وجود مديونيه على الوزارة للمصانع.

وتابع عضو لجنة لبيئة والطاقة بالبرلمان ن خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، لمناقشة موزانة الوزارة، وجهودها في التعامل مع الازمه العالميه، أن نقابة المصانع تواصلت معه اكثر من مرة، للتواصل مع الوزارة للسماع لهم بتوصيل الغاز 10 ساعات فقط لتشغيل الافران.

وطالب النائب عيد حماد، وزير البترول بضرورة حل أزمة الغاز والمازوت، موضحا أن المصانع تسعي للعمل بالمازوت لتخفيض سعر مواد البناء كالحديد والأسمنت.

وقال طارق الملا وزير البترول والطاقة الجديدة والمتجددة ان قطاع البترول نجح في مواجهة التحديات العالمية بداية من ازمة كورونا وحتى ازمة الحرب الاوكرانية ال لتي ادت لقفزة غير نسبوقة في اسعار الطاقة يعاني منها العالم ومن بينها مصر، مشيرا إلى ان هناك استراتيجية لتأمين الطاقة والاستدامة المالية و عمل بوابة للبيانات الجيولوجية بتكنولوحيا حديثة وتوفير احتياجات الدولة من البترول والغاز وزيادة طاقة التكرير والمصافي وتحديث استراتيجية صناعة البترو كيماويات وتلبية احتياجات السوق المحلي من الاسمدة الأذوتيه

وقال الوزير، انه تم عقد ١٠٨ اتفاقية مع شركات بترول وطاقة عالمية كبرى حتى نهاية مايو ٢٠٢٢ بينها ٣٢ مشروع حقول بترول باستثمارات ٥٦١ مليار جنيه اضافة الى٨ مشروعات لتكرير البترول بتكلفة ٨٧ مليار جنيه والتي اضاف للسوق ٦.٦ مليون طن.

واعلن الوزير انخفاض استيراد البنزين والسولار من الخارج بنسبة ٣٠% مما ساعد على توفير دعم الغاز للبوتجاز بقيمة ٢٠ مليار سنويا بتوفير ١٣ مليون وحدة حتى يونيه ٢٠٢٢.