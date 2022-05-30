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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700902/النائب-حماده-الجبلاوي-يطالب-وزير-البترول-بتطوير-هيئة-التعدين-لتلائم-المرحلة-الراهنة

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القاصي والداني يعلم جيدا الإدارة الحكيمه، لوزير البترول خلال الأزمة التي مر بها العالم من نقص في المواد البترولية، موضحا ان هناك بعض الأمور والأزمات لابد ان تعرض أمام الوزير لإيجاد حلول مناسبة لها.

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وكيل الطاقه: القاصي والداني يعلم الجهود الحكيمه لوزارة البترول خلال الأزمة الاقتصادية

وأضاف “الجبلاوي” خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بحضورالمهندس طارق الملا، وزير البترول، أن هناك أمور لإبد أن تعرض عليكم مثل أزمة الفوسفات والمناجم والتعدين في مصر، مضيفا انها تعمل بطريقة الموظفين، طالبا بضرورة تدوير هذه الهيئة من الالف للياء.

وطالب الجبلاوي بضرورة إنشاء شركة مساهمة من شركات البترول والاستفادة منهم مشددًا أن فوسفات مصر والتعدين والاتفاقيات بحاجة إلي تشريع وسرعة في اجراءات الهيئة.

وقال المهندس طارق الملا: وزير البترول أن العالم واجه خلال الفترة الماضية أزمات وتحديات كبيرة في قطاع البترول، بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الاوكرانية، الا أن قطاع البترول في مصر، يجهز نفسه للتعامل مع هذه الأزمة العالمية من خلال استراتيجية تتضمن عدة اجراءات لتوفير احتياجات السوق المحلي وبالارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للطاقة.

النائبة رشا رمضان: جهود وزارة البترول ساهمت في تخفيف تداعيات الازمة العالمية بشكل كبير

قالت النائبة رشا رمضان وكيل لجنه الطاقه بمجلس النواب، أن هناك جهود كبيرة ملموسه قامت بها وزارة البترول خلال الفتره الماضية ورأينا جهودها في التعاطي مع الازمة العالمية، موكدة أن الجهود ساهمت في تخفيف تداعيات الازمه العالميه بشكل كبير، لافتة خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور المهندس طارق الملا لمناقشته جهود وزارة البترول في التعامل مع الازمه العالميه مؤكده أن تأثير الازمه الاقتصاديه ، استوعبته الوزارة بشكل كبير ورأينا أن زياده ربع جنيه فقط في الوقود خلال الازمه لم يحدث في أي دولة في العالم.

وأضافت وكيل لجنه الطاقه رمضان بأن تشجيع المساهمه في المسئوليه المجتمعيه شي مرحب به ونشكر الوزارة علي هذه المجهودات لأن الناس ينظرون إلي الأمر بشكل كبير لوزارة البترول.