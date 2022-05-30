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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700901/غياب-الأهلي-عن-مواجهة-الوداد-المغربي-فى-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الإثنين، ضد نظيره الوداد المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، فى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غياب الأهلي ضد الوداد

ومن المقرر أن يغيب محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، عن نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة وما زال يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف مع الفريق في المغرب للتخلص من الإصابة، الموزمبيقي لويس ميكيسوني، بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

الجدير بالذكر أن تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الإثنين، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.