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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700898/سحر-صدقي-تطالب-وزير-البترول-بتعميم-خدمات-الغاز-الطبيعي-بقنا

طلبت النائبه سحر صدقي عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، من وزارة البترول تعميم التوجه الرئاسي بتوصيل الغاز الطبيعي الي مراكز شمال قنا وخصوصا المراكز التي شملتها حياة كريمه، وكذلك زيادة مراكز تحويل السيارات الي الغاز الطبيعي بقنا.

دوت الخليج

سحر صدقي تطالب وزير البترول بتعميم خدمات الغاز الطبيعي بقنا

ولفتت صدقي خلال كلمتها في اجتماع اللجنه برئاسة النائب حسام عوض رئيس اللجنه، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول لمناقشة مجهودات الوزارة في التعامل مع تداعيات الازمه العالميه والتحديات بأن هناك تباطؤ في تنفيذ عمليات توصيل الغاز الطبيعي، وكذلك عمليات الاحلال وهذا لايتناسب مع دولة بحجم مصر ستستضيف قمه المناخ العالميه، ومايصاحب هذا الحدث العالمي ،من زخم كبير.

وشددت صدقي علي ضرورة البدء الفوري في التوسع في تقديم خ الغاز الطبيعي بقنا.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تشغيل 750 محطة غاز طبيعي، وجارى تشغيل 250 محطة أخرى خلال الشهرين المقبلين لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية أنه تم العمل على ثلاثة محاور رئيسية لتأمين الطاقة، لافتا إلى أن المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل شهد تحولا كبيرا، حيث تم توصيل الغاز لـ13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، مما يضمن توفير تقريبا 20 مليار جنيه سنويا، مضيفًا الأزمة العالمية أثرت على الطعام والحبوب،

وتابع: والزيت الخام أول ما شهد تغير جراء الأحداث الجارية، ومن ثم كان هناك تأثير سليم جراء ارتفاع أسعار النفط الهام مما يؤثر بالسلب.