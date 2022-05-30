انت الان تتابع تفاصيل خبر استمرار الأجواء الحارة.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700922/استمرار-الأجواء-الحارة-الأرصاد-تعلن-درجات-الحرارة-المتوقعة-غدا-الثلاثاء

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

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حالة الطقس في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقعات الحالة الجوية غدًا الثلاثاء

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، نشاطًا للرياح وجو مشمس شديد الحرارة، كذلك الحال بالنسبة للجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

توقعت الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء على مختلف محافظات مصر

الكبرى الصغرى

- القاهرة 37 21

- الأسكندرية 29 19

- طنطا 36 21

- دمنهور 33 22

- مرسى مطروح 28 18

- السلوم 27 17

- سيوة 35 20

- بور سعيد 30 20

- الزقازيق 37 21

- الإسماعيلية 37 21

- السويس 36 20

- رفح 28 19

- نوبيع 37 23

- كاترين 31 13

- شرم الشيخ 40 27

- الغردقة 39 26

- الفيوم 38 23

- المنيا 39 23

- أسيوط 39 23

- الأقصر 42 25

- أسوان 43 26

- الوادي الجديد 41 25

- حلايب 32 22

- شلاتين 32 22