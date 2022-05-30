السيدة انتصار السيسي: لقائي بقرينة الرئيس البولندي كان حافلًا بالمناقشات الثرية

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /700914/السيدة-انتصار-السيسي-لقائي-بقرينة-الرئيس-البولندي-كان-حافلا-بالمناقشات-الثرية

استقبلت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس البولندي السيدة أجاتا كورنهاوز، بقصر الاتحادية، صباح اليوم الإثنين.

دوت الخليج

اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة والشباب

وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن لقائها بقرينة الرئيس البولندي كان حافلًا بالمناقشات الثرية، مشيرة إلى أنه تم استعراض جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في تمكين المرأة والشباب كذلك اهتمامها بذوي الهمم.

مبادرة «حياة كريمة»

وأضاف قرينة الرئيس السيسي، أن الحديث تطرق إلى مبادرة مصر المهمة «حياة كريمة»، والتي تستهدف تغيير وجه الحياة في جميع أنحاء الجمهورية.

واختتمت: «وإنني إذ أرحب بضيوف مصر الكرام، أتمنى لهم قضاء وقت ممتع في بلدهم الثاني مصر».

الرئيس السيسي يستقبل نظيره البولندي بقصر الاتحادية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، نظيره البولندي أندريه دودا، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، حيث أجريت مراسم استقبال رمسية وعزفت الموسيقى العسكرية للسلامين المصري البولندي، كما شاركت في الاستقبال قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والتي استقبلت حرم الرئيس البولندي.