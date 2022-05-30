بعد غياب 9 سنوات... الخطوط البولندية تعود إلى مطار القاهرة بـ5 رحلات أسبوعيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:29 مساءً - أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، على عودة تشغيل رحلات شركة الخطوط البولندية LOT اعتبارًا من 30 يونيو 2022، بعد توقف 9 سنوات حيث كانت اخر رحلة فى سنة 2013.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوط البولندية سوف تسير 5 رحلات أسبوعياً من وإلى القاهرة، حيث من المقرر أن تصل الرحلات إلى القاهرة القادمة من وارسو أيام (الأحد - الاثنين - الاربعاء - الخميس - السبت) في تمام الساعة السابعة مساءً، كما تنظم الشركة رحلات من القاهرة إلى وارسو أيام (الاثنين - الثلاثاء - الخميس - الجمعة - الاحد) في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على أن تكون جميع الرحلات عبر مبني 3 بالمطار.