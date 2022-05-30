وفاه الكويتيه عزيزه البسام رائده العمل الخيري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:28 مساءً - توفيت اليوم المواطنة الكويتية عزيزة البسام، رائدة العمل الخيري وأحد المؤسسين للمبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصرى ، والتي إنطلقت أعمالها ،تحت مظلة الهلال الاحمر الكويتي ، وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات، لتطوير عدد من القري في صعيد مصر في محافظات قنا والأقصر وأسيوط .

و عرف عن الراحلة عزيزة البسام مشاركتها الإيجابية في كافة الفعاليات الإجتماعية التي نظمتها المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري ، كما كانت تقيم في مصر بصورة شبة دائمة لمتابعة أنشطة المبادرة والمشروعات التي تقوم بتنفيذها .

جدير بالذكر ان المبادرة اتجهت المبادرة للعمل بالمشروعات الدائمة لتطوير القري في مصر ، وتم اختيار قرية المخزن بمركز قوص بمحافظة قنا كأول قرية على مستوى الجمهورية ، لتنفيذ مشروعات تنموية بها وتطويرها . كما قامت المبادرةً ايضا بتمويل ودعم مشروعات تطوير قري الدوير بأسيوط ، و «نجع الفوال» في محافظة الاقصر .