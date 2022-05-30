” القومى للمرأة بالفيوم ” يواصل تدريب ريادة الأعمال لتمكين المرأة إقتصادياً

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:28 مساءً - إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبــادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي " حيـــاة كريمــة " قام الفرع اليوم بتنفيذ سلسله من تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي مستوي الجمهورية لتمكين سيدات قري حياة كريمة اقتصادياً وذلك بمحافظة الفيوم برئاسة الاستاذة ليلى طه قاسم مقررة الفرع .

نفــذ فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم لفعاليات تدريب " ريــادة الأعمــال " بعدد 5 دورات تدريبية بالتوازي بمركز إطسا بعدد 4 قرى

بقرى النزلة و الصعايده القبليه و بطن أهريت وقصر الجبالى وقرية السعدة والقاسمية ودانيال وموسى ميزار والحامولى