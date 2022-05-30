الرئيس البولندي: زيارتي لمصر تمثل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الرئيس البولندي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 03:28 مساءً - وصف الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الاثنين ، زيارته الرسمية إلى مصر بأنها تمثل "مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.. وقال: "أنا سعيد بأول زيارة رسمية إلى مصر، إن مصر وبولندا لديهما تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية يمتد إلى مائة عام".

وأوضح الرئيس البولندي -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية- أنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من القضايا الهامة والعلاقات

الدبلوماسية بين البلدين.. مؤكدا سعي بلاده لتعميق العلاقات مع مصر وخاصة في مجال الطيران، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والسياحية.

وأشار إلى أنه دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى زيارة وارسو.. منوها بأن مئات الآلاف من المواطنين البولنديين يأتون إلى مصر من أجل السياحة، ويتلقون ضيافة لائقة متمنيا زيادة عدد السياح البولنديين إلى مصر، ليزوروا كل الآثار العريقة التي تعبر عن الحضارة المصرية.

وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن العلاقات بين القاهرة ووارسو تمتد لقرن من الزمان، لافتا إلى أنه أثناء زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهر مارس عام 2008 إلى وارسو، كان حينها وزيرا في ديوان الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي.. مؤكدا أن زيارته إلى مصر ستساهم في بدء في عصر جديد للعلاقات الثنائية.

وأعرب عن سعادته لاستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية الرحلات المباشرة بين القاهرة ووارسو اعتبارا من 31 من مايو 2022، حيث سيتم تسيير خمس رحلات جوية في الأسبوع؛ مما يساهم بدوره في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.