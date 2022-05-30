عاجل- السيدة انتصار السيسى: لقائى بقرينة رئيس بولندا كان ثريا

جدة - نرمين السيد - وكتبت فى تدوينة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "شرفت اليوم باستقبال السيدة أجاتا كورنهاوز، قرينة رئيس جمهورية بولندا، وقد كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات الثرية حول اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بذوى الهمم وتمكين الشباب والمرأة". وأضافت: "لقد تطرقنا فى حديثنا عن مبادرة مصر المهمة "حياة كريمة" التى تستهدف تغيير وجه الحياة فى جميع أنحاء الجمهورية". واختتمت: "وإننى إذ أرحب بضيوف مصر الكرام، أتمنى لهم قضاء وقت ممتع فى بلدهم الثانى مصر".

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