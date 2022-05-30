البحوث الإسلامية يختار أكفأ النماذج الدعوية للتوعية بمناسك الحج بالمطارات

جدة - نرمين السيد - عقد مجمع البحوث الإسلامية اختبارات تحريرية ومقابلة شخصية للواعظات من المرشحات للعمل ضمن قوافل التوعية التى ينظمها المجمع خلال موسم الحج؛ وذلك بحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، والدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ ياسر الفقى أمين اللجنة العليا للدعوة، والدكتور محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، والدكتور إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن قوافل التوعية التى يطلقها المجمع فى موسم الحج تأتى فى إطار تنفيذ دوره فى توعية حجاج بيت الله الحرام وشرح مناسك الحج لهم قبيل سفرهم، حيث تتوجه تلك القوافل إلى: مطار القاهرة الدولى، وبرج العرب، والأقصر، إضافة إلى مينائى سفاجا والسويس؛ وخلالها يتواجد وعاظ وواعظات الأزهر الشريف على مدى 24 ساعة يوميًا للالتقاء بالحجاج واستثمار فترات انتظارهم بالمطار والرد على استفساراتهم وبيان مناسك الحج.

أضاف عياد أن القوافل التى سيتم إرسالها إلى نقاط انطلاق الحجاج فى المطارات والموانئ تهدف لتوعية الحجاج والتأكيد على أهمية السكينة والوقار أثناء أداء المناسك، وأهمية التحلى بالأخلاق فى التعامل مع الناس، وحفظ الجوارح من الوقوع فى المحظورات، والحرص على استثمار كل لحظة فى هذه الرحلة المباركة واغتنام يوم عرفة فى الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل.

من جانبه أشار الشيخ ياسر الفقى أمين اللجنة العليا للدعوة إلى أن مناسك الحج أحد أهم المواسم الدينية التى يضع المجمع لها خطة استراتيجية دعوية فى كل عام لتلبية الاحتياجات المعرفية للحجاج وتفصيل المناسك لهم بشكل ميسر وبيان محظورات كل نسك وفضائله.

فيما أضاف الدكتور محمود الهوارى أن خطة عمل الوعاظ والواعظات المشاركين فى التوعية تستهدف الانتشار بين حجاج بيت الله الحرام لتوعيتهم بمناسك الحج والعمرة والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، إضافة إلى شرح المناسك لهم بشكل جماعى، ثم التوضيح لكل فرد على حده فى حالة احتياجه لمزيد من التوضيح.

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات أن هذه الاختبارات تأتى لاختيار أفضل النماذج للمشاركة فى التوعية خلال موسم الحج، والتى ستكون عبر وسائل متعددة منها: التوعية المباشرة بشرح مناسك الحج للسيدات وبالرد على أسئلتهن وبتصحيح المفاهيم الخاطئة عندهن، إضافة إلى توزيع مطويات الأدعية ومطويات خاصة بالمرأة فى الحج، وبعض الكتب الأزهرية التى تشرح المناسك بشكل مفصل.