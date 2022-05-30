محافظ القاهرة: مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية أحدثت توازنا للأسعار

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن خطة الدولة بالتوسع فى مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية أحدثت توازنا للأسعار بالأسواق وأسهمت فى تقليل الفروق الموجودة ما بين أسواق الجملة والأسعار التى كان يبيع بها تجار التجزئة.





جاء ذلك حرصا على المواطنين فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، أثناء اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، والذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على توافر جميع السلع بالأسواق وأن هناك أرصدة كافية من الدقيق والقمح، مشيرا إلى المتابعة على مدار الساعة للمخزون السلعى حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص بأى سلعة، كما توجد متابعة يومية فى عملية استلام الأقماح فى صوامع محافظة القاهرة.

وأضاف عبد العال أن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن امتحانات الإعدادية مرت بصورة جيدة، كما أنه لا توجد أى شكاوى من امتحانات الدبلومات التى تجرى الآن.

وطالب بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة لرفع المستوى الموجود بالشارع، مؤكدا أن الدولة قدمت كل التيسيرات لإنجاح منظومة النظافة الجديدة.

وشدد عبد العال على ضرورة الرد الفورى على إدارة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تشديد الرقابة أثناء الإجازات لمنع استغلالها فى التعديات والبناء المخالف، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم، مطالبا بعقد لقاء دورى مع المواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وطالب المحافظ بتشكيل لجان فنية لاستلام الطرق بعد إعادة الشئ لأصله للتأكد من جودة الأعمال التى تمت، وتقديم الدعم الكامل لحملة «طرق الأبواب» التى ستبدأ فى محافظة القاهرة من 3 إلى 30 يونيو، والتى تستهدف التوسع فى عملية التطعيم بلقاحات كورونا والوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% على نهاية الشهر المقبل للحد من الفيروس والسيطرة عليه.