انت الان تتابع تفاصيل خبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي.. الرئيس السيسي: نرحب باستئناف الرحلات إلى القاهرة.. وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700904/خلال-مؤتمر-صحفي-مشترك-مع-نظيره-البولندي-الرئيس-السيسي-نرحب-باستئناف-الرحلات-إلى-القاهرة-وزيادة-حجم-التبادل-التجاري-بين-البلدين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره البولندي أندريه دودا، بقصر الاتحادية، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس البولندي إلى القاهرة، في زيارة هي الأولى له.

دوت الخليج

وقال الرئيس السيسي إن الزيارة شهدت بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في البلدين، معربًا عن تطلعاته لزيادة حجم التعاون مع الجانب البولندي في مختلف المشروعات التنموية.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم بحث سبل تكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر.

وأضاف الرئيس السيسي أن الزيارة شملت بحث سبل زيادة التعاون بين مصر وبولندا في الخدمات السياحية والعلاجية، لاسيما وأن بولندا تأتي في المرتبة الـ 5 في تصدير السياحة لمصر، مرحبًا باستئناف بولندا لرحلاتها المباشرة بين القاهرة وارسوا.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، شملت المباحثات الثنائية التأكيد على الحاجة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، مشددًا على أنه لابد من مواجهة تمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات مع الجانب البولندي تطرقت إلى بحث ملف الهجرة غير الشرعية، حيث لفت الرئيس إلى أن مصر استضافت أكثر من 6 ملايين لاجئ رغم الأزمة الاقتصادية، وهذا كان له فضل في تخفيف ضغط الهجرة إلى أوروبا.

كما عرض الرئيس جهود مصر في مفاوضات أزمة سد النهضة، من أجل التوصل إلى حل منصف يضمن حق المصريين "الأجيال الحالية والقادمة" في مياه النيل.

كما شهد المباحثات تأكيد الرئيس السيسي على على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي هذا الإطار شدد على شرورة وقف سياسة الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية، وتهيئة المناخ للوصول إلى حل لتلك القضية.

وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، قال: بحثنا كافة السبل المؤدية إلى التهدئة في أوكرانيا وتجنيب الشعوب ويلات الحروب، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وبولندا

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التفاهم المشتركة مع الجانب البولندي في العديد من المجالات، بحضور الرئيس البولندي أندريه دودا.

وتم توقيع 4 مذكرات تفاهيم بين الجانبين بحضور الرئيس السيسي ونظيره البولندي، والتي شملت:

1- مذكرة تفاهم في مجال الزراعة، ووقع من الجانب المصري وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

2- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي، وقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

3- مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة، وقعها وزير الخارجية السفير سامح شكري.

4- مذكرة تفاهم بين المعاهد الدبلوماسية بين البلدين، وقع من الجانب المصري السفير سامح شكري وزير الخارجية.

الرئيس السيسي يستقبل نظيره البولندي بقصر الاتحادية

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، نظيره البولندي أندريه دودا، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، حيث أجريت مراسم استقبال رمسية وعزفت الموسيقى العسكرية للسلامين المصري البولندي، كما شاركت في الاستقبال قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والتي استقبلت حرم الرئيس البولندي.