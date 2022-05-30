انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس البولندي: نتفهم أهمية مياه النيل لمصر وسندعهما في قضية سد النهضة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700899/الرئيس-البولندي-نتفهم-أهمية-مياه-النيل-لمصر-وسندعهما-في-قضية-سد-النهضة

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، أن بلاده تدعم مصر بقوة في قضية سد النهضة، مشيرًا إلى تفهمه أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر، ودعمه الكامل في حق مصر في الحفاظ على حصتها من مياه النيل باعتبارها مسألة أمن قومي.

دوت الخليج

زيارتي لمصر تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

ولفت الرئيس البولندي، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية بقر الاتحادية، أن زيارته لمصر تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى التاريخ الطويل من العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ومصر والذي يمتد لـ100 عام.

وأشار «دودا» إلى أن تم مناقشة التعاون الاقصادي بين البلدين، حيث يعتبر مصر من أقرب الدول لأوروبا، لافتًا إلى أن استئناف حركة الطيران مرة أخرى بين القاهرة ووراسو ستعمل على تنشيط حركة السياحة والاقتصاد مرة أخرى بالنسبة للبلدين.

كما وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية؛ لتقديم المساعدات اللازمة للبعثة الأثرية البولندية، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات أمامها.

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس البولندي أنه لابد من جلوس الجانبين الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة بينهما، مشددًا على ضرورة انتهاء تلك الأزمة بسلام بين جميع الأطراف.

الرئيس السيسي يستقبل نظيره البولندي بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، نظيره البولندي أندريه دودا، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، حيث أجريت مراسم استقبال رمسية وعزفت الموسيقى العسكرية للسلامين المصري البولندي، كما شاركت في الاستقبال قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والتي استقبلت حرم الرئيس البولندي.