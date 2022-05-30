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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700896/النائب-هاني-العسال-يجدد-مقترحه-بشأن-تطوير-المحليات-إلى-كيانات-اقتصادية-كأحد-محاور-الحوار-الوطني

جدد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الادارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، مقترحه بتطوير المحليات إلى كيانات اقتصادية بحيث لا تشكل عبئا على الدولة، موضحا أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات فى مصر سيكون له أثر كبير فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.

دوت الخليج

النائب هاني العسال يجدد مقترحه بشأن تطوير المحليات إلى كيانات اقتصادية كأحد محاور الحوار الوطني

وقال العسال، إن تطوير المحليات سوف يكون أحد المحاور الرئيسية التي ستندرج ضمن جدول أعمال الحوار الوطني، والتي تعد نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات فى مصر سيكون له أثر كبير فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي المصري في كافه المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلي ضروره التركيز علي تحقيق التنميه البشرية علي الصعيد المحلي، بما ينعكس علي أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحليه، وأن تكون قادره علي مواكبه تطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الآن، بما ينعكس على أن تصبح المحليات في مصر قيمه مضافه للاقتصاد المصري وتصبح شريكا رئيسيا في تحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه لمصر.

وأضاف النائب، أنه يجب البحث عن أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظه وغيرها من المحافظات، وإنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التي تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها، على أن يتم ذلك داخل الاطار الاقتصادي العام الذى تحدد السياسة الاقتصادية العليا للدولة.