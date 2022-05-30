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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700894/المصرية-للاتصالات--إزاي-تعرف-رقمك-متسجل-في-we

مع تحديث بطاقات التموين والتسجيل برقم التليفون يتساءل عملاء المصرية للاتصالات عن طريقة تسجيل الرقم في we وبأي اسم مسجل، لذلك وفرت المصرية للاتصالات We طريقة بسيطة لمعرفة بيانات خط وي ويوضحها دوت الخليج بالخطوات.

المصرية للاتصالات we يمكن معرفة طريقة تسجيل الخط من المصرية للاتصالات we في الخطوات الآتية: فتح تطبيق الاتصال الموجود على هاتفك الذكي التي يعمل بنظام الأندرويد أو الـ IOS .

اطلب الكود (688*)، ثم أضغط علي زر الاتصال.

في حالة كان هاتفك به شريحتين للشركة المصرية للاتصالات ( We )، حدد نوع الشريحة.

في النهاية سيظهر أمامك رقم خطك التابع لشركة المصرية للاتصالات. جدير بالذكر أن عملاء المصرية للاتصالات we الراغبين في تسجيل بياناتهم وتحديثها لبطاقات التموين لا يتطلبون الذهاب إلى فروع المصرية للاتصالات we سواء تقديم أوراقهم في مكاتب التموين أو عبر موقع دعم مصر ويتم مراعاتها مع الشركة دون الحاجة للعميل.

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