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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700893/إصابة-8-أشخاص-في-انقلاب-ميكروباص-بطريق-زراعي-المنيا

شهد الطريق الزراعي "القاهرة أسوان" المار على محافظة المنيا، اليوم الإثنين، حادث مروري، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي.

دوت الخليج وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الزراعي "القاهرة _ أسوان"، المار على محافظة المنيا وتحديدًا أمام قرية المحرص وَوجود مصابين. تفاصيل الواقعة وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن وتبين إصابة 8 أشخاص أثناء استقلالهم ميكروباص أجرة حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج. النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

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