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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700889/شحاتة-ابو-زيد-مبادرة-الشراكة-الصناعية-بين-مصر-والإمارات-والأردن-تنفيذ-عملي-لتحقيق-التكامل-الاقتصادي-بينهم

قال النائب شحاتة ابو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر والامارات والاردن يجمعهم تاريخ شراكات اقتصادية واستثمارية ضخمة، مشيدا بحجم العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بينهم بما يصب في مصالح شعوبهم.

دوت الخليج

شحاتة ابو زيد: مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن تنفيذ عملي لتحقيق التكامل الاقتصادي بينهم

وثمن أبو زيد في بيان له إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، بما تمثله من تجسيـد واقعي وتنفيذ عملي لهدف التكامل الاقتصادي العربي ونموذج ملهم لتحويل الظروف غير المواتية التي تسود العالم من محنةٍ إلى منحة.

وتابع النئب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه الخطوة في غاية الأهمية لدورها الكبير في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وذلك فغي ظل الظروف العالمية الصعبة والأزمة الاقتصادية التي القت بظلالها على العالم أجمع.

واستطرد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والامارات والاردن يشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات، مشيدا برغبة هذه البلاد في زيادة الاستثمارات المشتركة.

يذكر أن رئيس الوزراء، أكد أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي، يمثل تجسيـداً واقعيـاً، وتنفيذاً عمليـاً، لهدف هام ومحوري لنا جميعاً، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا ان هذا الهدف هو الذي كان حاضراً وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة ٢ فقرة " أ "من ميثاق الجامعة على أن " من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً في الشئون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة".