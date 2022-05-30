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وزير البترول من البرلمان: هناك استراتيجية لتأمين الطاقة والاستدامة المالية وتوفير احتياجات الدولة من الطاقة والغاز

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700887/وزير-البترول-من-البرلمان-هناك-استراتيجية-لتأمين-الطاقة-والاستدامة-المالية-وتوفير-احتياجات-الدولة-من-الطاقة-والغاز

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها اليوم موازنة وزارة البترول والطا قة المتجددة.

أكد حسام عوض الله،رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الاجتماع يتناول سياسة وزارة التموين واسعار الطاقة في ظل الارتفاع غير المسبوق لاسعار الطاقة.

دوت الخليج

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ناقشت لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها اليوم موازنة وزارة البترول والطا قة المتجددة

وقال  طارق  الملا وزير البترول والطاقة الجديدة والمتجددة ان قطاع البترول نجح في مواجهة التحديات العالمية بداية من ازمة كورونا وحتى ازمة الحرب الاوكرانية ال لتي ادت لقفزة غير مسبوقة في اسعار الطاقة يعاني منها العالم ومن بينها مصر.

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وأشار وزير البترول الى ان هناك استراتيجية لتأمين الطاقة والاستدامة المالية وعمل بوابة للبيانات الجيولوجية بتكنولوحيا حديثة وتوفير احتياجات الدولة من البترول والغاز وزيادة طاقة التكرير والمصافي وتحديث استراتيجية صناعة البترو كيماويات وتلبية احتياجات السوق المحلي من الاسمدة الأذوتيه.

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وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله   انه تم عقد ١٠٨ اتفاقية مع شركات بترول وطاقة عالمية كبرى حتى نهاية مايو ٢٠٢٢ بينها ٣٢ مشروع حقول بترول باستثمارات ٥٦١ مليار جنيه اضافة الى٨  مشروعات لتكرير البترول بتكلفة ٨٧ مليار جنيه والتي اضاف للسوق  ٦.٦ مليون طن .

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واعلن الوزير انخفاض استيراد  البنزين والسولار من الخارج بنسبة ٣٠% مما ساعد على توفير دعم الغاز للبوتجاز بقيمة ٢٠ مليار سنويا بتوفير ١٣ مليون وحدة حتى يونيه ٢٠٢٢

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 واضاف  الملا ان مصر كدولة مستورده للبترول والزيت تأثرت بفزيادة سعر الدولار وزيادة  اسعارالزيت الخام  وخام برنت وكذلك زيادة اسعار البنزين والسولار يمما ينعكس سلبا على الموازنة بدون شك 

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وأشار الى ان سعر البنزين الي زاد من ٧.٧٥ جنيه الى ٩.٧٥ خلال السنوات الماضية بينما سعر السولار لم يزيد سعره من  ٢٠١٩ وذلك مرعاة للمواطن و حتى لا تتأثراسعار  السلع الغذائية المرتبطة بالنقل  وذلك رغم الزيادة غير المسبوقة في الاسعار عالميا 

وأكد  وزير البترول  ان الوزارة تسعى لتخفيض استهلاك البنزين والسولار وتوفير الانتاج موضحا انه تم توفير الوقود النفاثات وانتاج السولار والغاز مع تراجع عمليات السفر الخارجية وزاد انتاجنا من السولار وتقليل الاستيراد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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