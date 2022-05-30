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وزير البترول: تشغيل 750 محطة لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700886/وزير-البترول-تشغيل-750-محطة-لتوفير-الغاز-الطبيعي-للسيارات-بمختلف-محافظات-الجمهورية

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تشغيل 750 محطة غاز طبيعي، وجارى تشغيل 250 محطة أخرى خلال الشهرين المقبلين لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية.

دوت الخليج 

وزير البترول: تشغيل 750 محطة لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشيرا إلى أنشطة قطاع البترول والتحديات والظروف الراهنة واستعداد القطاع لهذه الظروف وتخطى الصعاب.

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وأكد أنه تم العمل على ثلاثة محاور رئيسية لتأمين الطاقة، لافتا إلى أن المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل شهد تحولا كبيرا، حيث تم توصيل الغاز لـ13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، مما يضمن توفير تقريبا 20 مليار جنيه سنويا.

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وقال: الأزمة العالمية أثرت على  الطعام والحبوب، متابعا: والزيت الخام أول ما شهد تغير جراء الأحداث الجارية، ومن ثم كان هناك تأثير سليم جراء ارتفاع أسعار النفط الهام مما يؤثر بالسلب.

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وقال   طارق  الملا وزير البترول والطاقة الجديدة والمتجددة ان قطاع البترول نجح في مواجهة التحديات العالمية بداية من ازمة كورونا وحتى ازمة الحرب الاوكرانية التي ادت لقفزة غير نسبوقة في اسعار الطاقة يعاني منها العالم ومن بينها مصر.

  واشار وزير البترول الى ان هناك استراتيجية لتأمين الطاقة والاستدامة المالية و عمل بوابة للبيانات الجيولوجية بتكنولوحيا حديثة وتوفير احتياجات الدولة من البترول والغاز وزيادة طاقة التكرير والمصافي وتحديث استراتيجية صناعة البترو كيماويات وتلبية احتياجات  السوق المحلي من الاسمدة الأذوتيه

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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