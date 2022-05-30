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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700885/وكيل-طاقة-النواب-جهود-وزارة-البترول-ساهمت-في-تخفيف-تداعيات-الازمة-العالمية-بشكل-كبير

قالت النائبة رشا رمضان وكيل لجنه الطاقه بمجلس النواب، أن هناك جهود كبيرة ملموسه قامت بها وزارة البترول خلال الفتره الماضية ورأينا جهودها في التعاطي مع الازمة العالمية، موكدة أن الجهود ساهمت في تخفيف تداعيات الازمه العالميه بشكل كبير.

دوت الخليج

وكيل طاقة النواب: جهود وزارة البترول ساهمت في تخفيف تداعيات الازمة العالمية بشكل كبير

ولفتت وكيل طاقة البرلمان خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور المهندس طارق الملا لمناقشته جهود وزارة البترول في التعامل مع الازمه العالميه مؤكده أن تأثير الازمه الاقتصاديه ، استوعبته الوزارة بشكل كبير ورأينا أن زياده ربع جنيه فقط في الوقود خلال الازمه لم يحدث في أي دولة في العالم.

واضافت رمضان بأن تشجيع المساهمه في المسئوليه المجتمعيه شي مرحب به ونشكر الوزارة علي هذه المجهودات لأن الناس ينظرون إلي الأمر بشكل كبير لوزارة البترول.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تشغيل 750 محطة غاز طبيعي، وجارى تشغيل 250 محطة أخرى خلال الشهرين المقبلين لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشيرا إلى أنشطة قطاع البترول والتحديات والظروف الراهنة واستعداد القطاع لهذه الظروف وتخطى الصعاب.

وأكد أنه تم العمل على ثلاثة محاور رئيسية لتأمين الطاقة، لافتا إلى أن المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل شهد تحولا كبيرا، حيث تم توصيل الغاز لـ13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، مما يضمن توفير تقريبا 20 مليار جنيه سنويا.

وقال: الأزمة العالمية أثرت على الطعام والحبوب، متابعا: والزيت الخام أول ما شهد تغير جراء الأحداث الجارية، ومن ثم كان هناك تأثير سليم جراء ارتفاع أسعار النفط الهام مما يؤثر بالسلب.