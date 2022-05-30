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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700884/يبدأ-1-يونيو-ننشر-الشروط-والأوراق-المطلوبة-للتقديم-لرياض-الأطفال

دوت الخليج

وأعلنت المديريات التعليمية عن بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد في 1 يونيو المقبل، موضحة أنه في نهاية مدة التسجيل، تقوم اللجنة بطباعة الرول العام وعمل إجراءات اعتماده من لجنة المدارس الرسمية للغات المشكلة من رئيس اللجنة مدير عام الإدارة وموجه أول رياض الأطفال ومسئول المدارس الرسمية للغات بالإدارة ومديري المدارس الرسمية للغات بالإدارة وعضو من التوجيه المالي وعضو الشئون القانونية 4 نسخ معتمدة من اللجنة ومدير عام الإدارة. وأوضحت المديريات، أنه يتم إعلان التنسيق الأول بالمدارس بعد الاعتماد يوم الأحد 19 يوليو والتنسيق الثاني يوم الأحد 9 أغسطس في أماكن ظاهرة بالمدارس، مشيراً إلى أن مدة الإعلان القانونية لكل تنسيق 15 يوماً، مضيفة أنه لا يعتبر قبول الأطفال نهائياً إلا بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمقبولين بالتنسيق بالإطلاع علي الأصول والمستندات للأطفال قبل قبول الملف سواء بالنسبة لسن الطفل من خلال الرقم القومي أو محل السكن والإقامة طبقاً لتقسيم القطاعات وتبعية الإدارات التعليمية. وأضافت أن اللجنة المسئولة عن استلام الملفات ومطابقة البيانات بالمدارس تشمل: مدير المدرسة أو من ينوب عنه- إحدى معلمات رياض الأطفال - أخصائي نفسي أو اجتماعي.

وينشر موقع دوت الخليج، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، والتي جاءت كما يلي:

سن القبول بكي جي 1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات من 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة، الصف الأول الابتدائي لا يقل سن القبول عن 6 سنوات و لا يزيد عن 9 سنوات، وفق ما أعلنت عنه الإدارات التعليمية بالمحافظات.

كما أنه لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام (6 سنوات في 1 اكتوبر 2021 ) في فصول رياض الاطفال طبقا لقانون الطفل.

ويتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالأصغر من المتقدمين وطبقا للكثافة المتاحة بالروضة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق.

كما أكدت الإدارات التعليمية، أن المدارس تستعد حاليا لبدء موسم التقديم في المدارس الرسمية لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

الشروط والأوراق المطلوبة

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس، والتي جاءت كالتالي:

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

عدد 6 صور شخصية للطالب

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

دمغات التأمين الصحي

طابع المهن التعليمية وتنمية موارد وصندوق تمويل مشروعات

ايصال كهرباء او ماء او غاز

ملف به اوراق التقديم في المدارس من المكتبة

صورة من التقديم على الانترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس ٱولهم المدرسة التى ترغب التقديم فيها.