انت الان تتابع تفاصيل خبر موت ابنته بالسرطان وإصابته بالاكتئاب.. أزمات في حياة حسن حسني بمناسبة الذكرى الثانية على رحيله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700883/موت-ابنته-بالسرطان-وإصابته-بالاكتئاب-أزمات-في-حياة-حسن-حسني-بمناسبة-الذكرى-الثانية-على-رحيله

تحل اليوم الإثنين الموافق 30 مايو الذكرى الثانية على وفاة الفنان حسن حسني، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم قبل عامين بعد إصابته بأزمة قلبية، لكنها لم تكن الأزمة الأولى.

فشهدت حياة حسن حسني عملاق الكوميديا عدد من الأزمات التي لم تستطع أن تعرقل مشواره الفني ويرصدها دوت الخليج في السطور التالية:

وفاة والدته في طفولته

في عمر السادسة، تعرض الفنان الراحل حسن حسني، لفاجعة وفاة والدته، تلك المحنة التي أثرت في شخصيته وحياته بأكملها؛ إذ كان يفتقد الحب والحنان والعطاء بلا حدود، فلن تكن طفولته كسائر أقرانه، ففقدان الأم كان الحدث الأقوى والذي ظل متعلقًا ومحفورًا في ذاكرته من طفولته حتى صباه.

وفاته ابنته بالسرطان

وفاة إبنته رشا بعد صراع مع مرض السرطان عام 2013 وقد غير هذا الحدث حياته وجعله يبتعد عن الفن لفترة وأصيب بإكتئاب شديد وقتها.

إساءته للشعب المغربي

الإساءة للشعب المغربي بعد تسريب مقطع فيديو له وهو يتحدث عن نساء المغرب وينصح صديقه بعدم قضاء شهر العسل في المغرب وقال :"حد يروح المطعم ومعاه سندوتش" لكنه حرص على الخروج والتأكيد أنه لم يقصد الإساءة للشعب المغربي .

السيرة الذاتية للراحل حسن حسني

ولد حسن حسني في التاسع عشر من يونيو عام 1936م في حي القلعة وكانت بدايته في مدرسة الرضوانية حيث قدم دور أنطونيو في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلال هذا الدور على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية

وفي السينما، كانت بداية الفنان حسني بمشاركته في دور صغير في فيلم الكرنك عام 1975م ولكنه حصل على دور أكبر في فيلم سواق الأتوبيس للمخرج عاطف الطيب عام 1982م وبعدها استعان به الطيب في عدد من أفلامه، وقدم عبر مسيرته الفنية 168 فيلما، كما شارك في بطولة 120 مسلسلا أبرزها رحيم وعفاريت السيالة وزينب والعرش ويضم أرشيفه الفني 28 عرضا مسرحيا، أهمها «حزمني يا».

وفاة حسن حسني

يذكر أن الفنان حسن حسني توفى 30 مايو عام 2020، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل أحد المستشفيات، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يمتع جمهوره.