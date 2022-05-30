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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700878/الشيوخ-يوافق-نهائيا-علي-مشروع-مستقبل-وطن الخاص-بقادرون-باختلاف-ونواب يتواكب-مع-الجمهورية-الجديدة-و-تعديل-مسمى-صندوق-ذوى-الإعاقة-لـ-قادرون-باختلاف-لا-يخالف-الدستور

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد وأخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020.

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وقدم النواب، الشكر للمهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية، علي تقديمه مشروع قانون مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون باختلاف، مؤكدين أن مشروع القانون يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنشدها الجمهورية الجديدة.

مشروع مستقبل وطن الخاص بقادرون باختلاف

وفي هذا الصدد، استعرضت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رشا إسحق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، لفت إلى تعديل مسمى القانون من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون صندوق قادرون باختلاف تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأوضحت إسحق أن هذا المسمى ينطبق على الصندوق فقط ولا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالموافقة على مشورع القانون، للمساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.

فيبي فوزي: مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون باختلاف أصاب الهدف ..ويعزز حقوق ذوى الإعاقة

و قالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حزب مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف أصاب الهدف تماما , ذلك أن المسميات تستدعي المعاني ، إذ أن الاسم الجديد يحمل دلالات نفسية و اجتماعية بالغة الدقة من تحفيز للقدرات ومساندة للامكانات المتاحة لدى ذوي الهمم والتي لا تقل بأي حال من الاحوال عما هو متوافر لدى جميع فئات المجتمع .

وأكدت على أنها تتصور أن ما جاء من تعديلات بما استهدفه من توسيع مساحات و أشكال الرعاية المقدمة لذوي الهمم من ابنائنا ، إنما يأتي في صميم ما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، و رؤية مصر ٢٠٣٠ وقبلهما المسعى المتواصل للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية ، لإعادة بناء الانسان المصري في كل تجلياته ، امرأة كان او شاباً او من ذوي الهمم او كبار السن او غيرهم .

أكدت بإن نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية مع تشكيل مجلس امناء يختص برسم سياساته ، لهو تعديل يسهم بامتياز في تحقيق الاهداف التي انشيء الصندوق من أجلها ، بمنحه مزيداً من الفاعلية والقدرة على الإنجاز ـ وأن التعديل أتاح أيضا امكانية انشاء فروع له بمختلف المحافظات ، الامر الذي من شأنه تعزيز دور الصندوق لتصل خدماته الى مختلف اقاليم مصر على تنوعها ، والى تجذر وتعمق انشطته لتتماس مع احتياجات ذوي الهمم على اختلافها فيما توجهت بالشكر والتقدير للنائب أشرف رشاد مقدم مشروع القانون.

النائب حسام الخولى بمناقشات مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف« الأعداد كبيرة وقدراتهم خارقة"

و عبر النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، عن موافقته على مشروع قانون حزب مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، مؤكدا على أن ذوى الإعاقة قدرة خارقة ولم يحصلوا على حقوقهم بالصورة الأفضل قبل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد إن مشروع القانون يأتي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية وتماشيا مع حكم المادة 81 من الدستور، والتى تلزم الدولة بحقوق ذوى الإعاقة من خلال تعديل المسمى ليصبح صندوق قادرون باختلاف تمشيا مع المبادرة المصرية لدعم ذوى الإعاقة ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية وتشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه.

وتابع:" هناك عدد كبير من أهلينا القادرون باختلاف، ذوى الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى الوقت الراهن كما أنهم يمتلكون مقومات كبيرة تؤهلهم لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع"، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ. قائلا:" الأعداد كبيره وقدرتهم خارقه ..وربنا بعتها لينا عشان نكمل بناء بلدنا".

راجية الفقي"نائبة التنسيقية" توجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بقضايا ذوي الهمم

و وجهت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس السيسي علي اهتمامه بقضية ذوي الههم، والتي جعلتهم قضية مجتمعية تلقت كل الدعم سواء من مؤسسات الدولة أو من الأفراد.

وأشادت راجية الفقي، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، بمراعاة وحرص مجلس الشيوخ في القوانين المعروضة عليه تضمينها لحقوق ذوي الهمم. ولفتت النائبة، إلي أن القانون يساهم في قيام صندوق ذوي الاعاقة في القيام بدوره المنوط به علي أعلي مستوي.

محمد السباعي بمناقشات مشروع قانون«قادرون بإختلاف»: ذوي الاعاقة يساهمون في الناتج القومي

و قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤسسات الدولة دعمت بشكل كبير ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم فئة مجتمعية كبيرة، لها مساهمة في الناتج القومي.

ووجه السباعي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس السيسي علي اهتمامه العظيم بهذه الفئة، التي أصبح لها الدعم الكامل.

وتابع :" لا نريد أن تكون المسميات عبئا على الإنسانية فى عصر جديد من التمكين كفل عشرات الحقوق والمكاسب بعد أن شهدت مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة".

واستطرد:" من حق ذوي الههم أن نهدف إلى زيادة فهم قضاياهم والعمل على حلها وتقدير انسانيتهم ".