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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700874/رئيس-جامعة-سوهاج-يشهد-اليوم-العلمي-لقسم-العقاقير-بكلية-الصيدلة

دوت الخليج

كما حضر الدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إيهاب الخياط عميد كلية صيدلة الأزهر بنات بجامعة أسيوط ، الدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

إكساب الطلاب الخبرات في مجال إنتاج الأدوية الطبيعية

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الهدف من هذا اليوم، إكساب الطلاب الخبرات في مجال إنتاج الأدوية الطبيعية، وتنفيذ طرق التسويق والدعاية بطريقة ناجحة وفعالة، بالإضافة إلى حثهم على البحث العلمي والتفكير المنطقي والبحث عن حلول علمية للمشكلات التي تواجه السوق الدوائية الحالية، مما يشكل ذلك جسراً بين الجانب العلمي والعملي لعلم العقاقير، معربا عن إستعداده الكامل لدعم هذه المشروعات حتى ترقى بالمستوى العلمي والعملي لجامعة سوهاج.

الصيدلي هو جزء هام من الفريق الصحي

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أن الصيدلي هو جزء هام من الفريق الصحي، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بمجموعة من الخطوات، لدعم كليات القطاع الصحي، وذلك بإعتبار التطوير المستمر ضرورة تفرضها تحديات المستقبل، موضحاً أن الطلاب قاموا بعمل مستحضرات صيدلية مصنعة يدوياً من مواد طبيعية 100%، وذلك بإستعمال الزيوت العطرية الطيارة والزيوت الغير طياره وشمع العسل وزبدة الشيا ومستخلصات النباتات الطبية وزيوت الزيتون وغيرهم، وذلك في إطار مزج خبراتهم السابقة في الكلية مع ما يتم تدريسه في العقاقير، بالإضافة إلى إجراء عدة أبحاث علمية عن العديد من المنتجات، وذلك بإستخدام الكروماتوجرافيا.

إقامة علاقات تعاون مع كليات الصيدلة بالجامعات الأخرى

وأشار الدكتور محمد صلاح الدين، إلى أن طلاب الفرقة الخامسة بقسم العقاقير عملوا مشروع تخرج لمنتج دوائي بصورة نهائية، معتمداً على أسلوب علمي بناء على ما تم دراسته للطلاب في قسم العقاقير خلال الخمس سنوات الدراسية، مؤكداً على ضرورة التواصل والتوسع في إقامة علاقات تعاون مع كليات الصيدلة بالجامعات الأخري، وذلك لصقل الخبرات والوصول إلى مزيد من التقدم والنجاحات، مشيداً بدور الصيادلة في مستشفيات الجامعة بصفة خاصة وأهميه التصنيع الدوائي لقسم العقاقير.

أهمية المتابعة المستمرة مع الطلاب طوال فترة التصنيع

وأكدت الدكتورة هبة علي حسن، على أهمية المتابعة المستمرة مع الطلاب طوال فترة التصنيع، موضحة أن الطلاب قاموا بصناعة مستحضرات لحصوات الكلى، وكريمات لعلاج البواسير، وأدوية شراب لعلاج الكحة وعسر الهضم، بالإضافة إلى أدوية فاتحة للشهية وأخرى لعلاج السمنة، وذلك بمستخلصات طبيعية وغير موجودة بالسوق الدوائية من قبل، وإنما تم إستخلاصها داخل معامل الطلاب بالكلية، وإعداد الصورة النهائية لها، وتصميم نشرات داخلية تشمل كل المعلومات الخاصة بالمنتج من أعراض جانبية، وجرعات مناسبة وتداخلات دوائية أو محاذير الإستخدام.

يشار إلى أنه حضر اليوم العلمي كلا من الدكتوره مها أبو الحمد مدير وحدة الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي، والدكتور محمد جمال القائم بأعمال رئيس قسم الكيمياء التحليلية، والدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الإستدامة بالجامعة، والدكتور حمدي سليمان الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ، ولفيف من أعضاء هيئه التدريس، وطلاب الفرقه الخامسة من كلية الصيدلة.