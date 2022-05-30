الرئيس البولندى: نتفهم أهمية مياه النيل لمصر وندعمها فى ملف سد النهضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:23 مساءً - رحب الرئيس البولندى أندريه دودا، بزياته الأولى إلى مصر، مؤكدا أنه عقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول العديد من القضايا المختلفة والمهمة للطرفين والعلاقات الدبلوماسية، 100 سنة وتاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أتذكر الزيارة الرئاسية السابقة إلى بلادي.. ووجهت الدعوة إلى الرئيس السيسى لزيارة بولندا.. ونتطلع إلى هذه الزيارة إلى وارسو.. وندعم تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية خاصة مع استئناف الرحلات مع مصر.. والسياح من بلادى يلقون ضيافة لائقة فى مصر".

وتابع الرئيس البولندي: "نتطلع إلى تعزيز التعاون السياحى بين البلدين للاستفادة من الرحلات السياحية إلى مصر فى الاطلاع على السياحة الآثرية.. ومصر من أقرب الدول العربية ونعزز التعاون المثمر والدائم.. ومصر دولة محبوبة فى بولندا.. وهناك قاعدة أساسية للتعاون الاقتصادى وملف التحول الرقمى وتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة والتعاون المشترك العسكرى والزراعى لأن الزراعة متطورة فى بلادى ونحن نصدر الأغذية إلى العديد من الدول".

وأكمل الرئيس البولندي: "هناك إمكانيات واسعة للتعاون مع مصر فى مجال العلوم المائية ودعم ملف الاقتصاد المائي.. ومستعدون للتعاون مع مصر ونتفهم أهمية مياه النيل وما نتعلق بملف سد النهضة.. وندعم السلطات المصرية فى عدم التأثر ببناء هذا السد على الاقتصاد والزراعة فى مصر.. وهذه الملف يخص شمال أفريقيا"، موضحا أنه يتمنى انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بسلام ولابد من جلوس الطرفين إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل للأزمة بينهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استقبل صباح اليوم وذلك فى قصر الاتحادية.

ووصل الرئيس البولندى برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.