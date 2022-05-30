أخبار مصرية

الرئيس السيسى: بحثت مع رئيس بولندا سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:23 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحث مع الرئيس البولندي سبل تكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر. 

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس البولندي: "نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الجانب البولندي إلى آفاق أرحب ونرحب باستئناف الرحلات إلى مصر".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل صباح اليوم الرئيس البولندي أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية.

 

 ووصل الرئيس البولندي برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

 

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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