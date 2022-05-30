بنسبة نجاح 82%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:23 مساءً - اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية، للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة نجاح بلغت 82% من المتقدمين للامتحانات.

وأوضح شوشة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبة، حضر منهم 8 آلاف و202، بينما الغائبين 248، نجح منهم 6 آلاف و627 طالبا وطالبة، على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى، مرتفعة عن الفصل الدراسى الأول، وذلك بسبب الجهد المبذول من العاملين في قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة.





وأكد محافظ شمال سيناء، أن نسبة نجاح المدارس الرسمية بلغت81%، والمدارس الرسمية للغات 98 %، والمدارس الخاصة عربى 93%، المدارس الخاصة لغات 100%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب الدمج 100%، وطلاب المنازل 77%.

وصرح حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه اعتبارًا من غدا الثلاثاء، سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر، وما تم تدريسه في الفصل الدراسى الثانى أثناء العام الدراسى.

حضر اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية، للعام الدراسى 2021/2022، حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، خالد أبو سلمة، مدير إدارة التعليم الإعدادى، إيهاب الخليلي، رئيس لجنة الإدارة ومدير التعليم الابتدائى.