انطلاق المؤتمر العربى التاسع عشر لرؤساء أجهزة المرور.. الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربى التاسع عشر لرؤساء أجهزة المرور.





ويشارك فى هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية فى الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، استخدام الذكاء الاصطناعى فى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، والتعامل مع الدراجات الهوائية والنارية والكهربائية. وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

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