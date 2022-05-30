عاجل- السيسى: اهتمام مصرى بتطوير التعاون مع بولندا

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته، اليوم، بقصر الاتحادية أندجيه دودا، رئيس جمهورية بولندا، والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة الرئيس البولندى إلى القاهرة، والتى تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية المشتركة عبر قرن من الزمان.

وأكد الرئيس السيسى أن الزيارة فى هذا التوقيت الحيوى تعكس مدى الأهمية التى يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً.

كما أعرب الرئيس عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع بولندا فى إطار تجمع دول فيشجراد، والذى يضم إلى جانب بولندا كلاً من التشيك والمجر وسلوفاكيا، لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمى المهم، نظرًا لأنه يتضمن دولاً صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لا سيما فى مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات.

من جانبه، أعرب الرئيس البولندى عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً الحرص على الاستمرار فى دفع تلك العلاقات، فى ظل ما تمثله مصر من ركيزة مهمة وأساسية للاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خصوصا ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين، فى ضوء الصلابة التى أظهرها الاقتصاد المصرى تجاه التحديات والأزمات العالمية المختلفة، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية فى مصر من فرص استثمارية ضخمة، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتناول الرئيسان سُبل المضى قدماً فى تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يساهم فى تحقيق مصالح الشعبين المصرى والبولندى، حيث تم التوافق على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بهدف تعميق التعاون على جميع الأصعدة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فى الشق الاقتصادى للعلاقات والذى ينطوى على الكثير من الفرص الواعدة فى قطاعات مختلفة أهمها زيادة حجم التبادل التجارى، وكذلك نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة البولندية فى مصر، إلى جانب مجالات السياحة والتحول الرقمى والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد أيضاً استعراضاً لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر فى مواجهة ظاهرتى الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتى تعد محل إشادة وتقدير من كل الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبى.

كما تم التباحث بشأن استعدات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP 27 فى شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وسبل الاستفادة من الخبرات البولندية فى هذا الصدد فى ظل استضافتها لثلاث دورات سابقة للقمة، وتم التوافق كذلك بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالشق الموضوعى للقمة، لدعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخى.

وذكر المتحدث الرسمى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود تسويتها من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.

كما تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى، حيث أوضح الرئيس البولندى وجهة نظر بلاده إزاء مسببات الأزمة وسُبل التغلب عليها، كما استعرض الرئيس وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصرى فى هذا الصدد، والذى يقوم على أساس تناول كل السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمى للنزاع وبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو الدولى.