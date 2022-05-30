بالأسماء.. ننشر نتائج أوائل الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2022

جدة - نرمين السيد - وجاءت نتائج أوائل الشهادة الإعدادية كما يلى: وكان محافظ شمال سيناء قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم، وجاءت النسبة 82%، وتم توزيعها على إدارات المحافظة، وذلك بحضور قيادات التربية والتعليم والمسؤولين بالديوان العام.

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