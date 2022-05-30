مصر والأردن والإمارات.. قدرات مميزة لتعزيز القطاعات الصناعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر، ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة، والذى يستهدف تطوير الإنتاج الصناعى المشترك والمساهمة فى تعزيز التنمية المستدامة.

ووفقا لإنفوجراف نشرته وكالة "سكاى نيوز" عربية، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتغريدات القصيرة "تويتر"، فإن الشراكة الصناعية المصرية الأردنية الإماراتية، تعد انطلاقة تنموية جديدة نحو آفاق مستقبلية فى القطاع الصناعى المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحوالى 765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولى فى عام 2019، كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث من حيث الصادرات مع العالم بقيمة 419 مليارا والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصا كبيرة لنمو تصنيع منتجات متكاملة فى الدول الثلاث.

وأكد الإنفوجراف أن حجم التجارة البينية بين مصر والإمارات والأردن يبلغ 6 مليارات دولار، بينما يبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 148 مليار دولار، بالإضافة إلى أن حجم مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى لدى الثلاث الدول يبلغ 85 مليار دولار، وحجم الصادرات الصناعية 55 مليار دولار.