عاجل- الرئيس البولندى: نتفهم توجه مصر فى قضية سد النهضة وندعم حقها المائى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس البولندى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم الإثنين قائلا: "نسعى لتعزيز العلاقات على كل المستويات الاقتصادية والسياحية خاصة"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تدعم البعثة الأثرية البولندية، مؤكدا أن مصر دولة محبوبة بالمنطقة ونتطلع للتعاون معها على مختلف الأصعدة. وتابع الرئيس البولندى قائلا: "نتطلع للتعاون الاقتصادى والرقمى والتقنى والعسكرى والزراعى مع مصر"، مضيفا: "يمكننا التعاون بمجال الاقتصاد المائى كمجال شديد الأهمية". وقال: "تفهمنا توجه مصر فى قضية سد النهضة وندعم مصر فى حقها المائى"، متابعا: "نولى أهمية كبيرة للأزمة الأوكرانية ونتمنى أن تنتهى بسلام"، ونتمنى حل الأزمة الأوكرانية وعدم الزج بالعالم لأطر حرب موسعة. واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته، اليوم الإثنين، الرئيس البولندى أندريه دودا وقرينته أجاتا كورنهاوزر، وذلك فى قصر الاتحادية. وأجريت مراسم استقبال رسمية، وعزف السلام الوطنى للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف. وعقب ذلك صافح الرئيس البولندى عددا من الوزراء، فيما صافح الرئيس السيسى الوفد المرافق للرئيس دودا، كما التقطت صورة تذكارية تجمع الرئيس السيسى وقرينته مع الرئيس البولندى أندريه دودا وقرينته.

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