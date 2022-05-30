حياة كريمة.. محافظ الشرقية يتفقد تطوير المشروعات الصحية بالحسينية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المشروعات الصحية التى تم الانتهاء منها بمركز ومدينة الحسينية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم المرور على وحدة طب الأسرة بقرية الأخيوة، والمجمع الطبى بقرية سعود، ونقطة الإسعاف بهما.





ورافق المحافظ، خلال جولته التفقدية، الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة". وحضر الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ، وسامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومدير الإدارة الصحية بالحسينية، وممثلى من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالجيش الثانى الميدانى المنفذة للأعمال.

وتفقد غراب أعمال التطوير التى تمت المنشآت الطبية، والوقوف على مدى مطابقتها للمعايير الإنشائية والكود المصرى، ومتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية والأساسية، وخصوصًا أعمال السباكة والكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى مجمع الخدمات ومركز الشباب بالأخيوة، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والمجمع الزراعى بسعود، ومجلس المدينة الجديد بالحسينية، مشيدًا بالأعمال التى تمت والتشطيبات النهائية لهذه المنشآت.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن الوحدة الصحية بالأخيوة مقامة على مساحة 1050م2، والمبنى مكون من دورين، وتخدم 27272 نسمة من أهالى القرية، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أن المركز الطبى بسعود مقام على مساحة 2000م، ويتكون من 3 طوابق لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، لـ44312 نسمة من أهالى القرية والمناطق المحيطة بها منهم 11 تابعًا، بالإضافة إلى وحدة إسعاف بكل من الأخيوة وسعود، والتى تم إنشائهما على مساحه 246م، لتلبية احتياجات الأهالى من هذا المرفق الحيوى وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية، والذى يأتى فى إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصرى.

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية تمثل شهادة ميلاد جديدة للقرى وتهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين فى القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حاله من الثقة بين المواطن والدولة التى أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصرى وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

ومن جانبه، أوضح مسعود أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل إدارات "الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر"، ويتم خلالها عمل تطوير شامل وإنشاء جديد ورفع كفاءة لـ63 منفذًا طبيًا، مقسمة إلى 26 منشأة طبية بالحسينية، و20 منشأة بصان الحجر، و17 بمنشأة أبو عمر، وبلغ نسب تنفيذ الأعمال بها ما بين 70 إلى 100%، مؤكدا بأن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة أفضل للمواطنين بالريف المصرى، مؤكدًا على الدعم المستمر للقطاع الصحى بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، ومحافظ الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث إن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضى تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.