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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700879/بنك-مصر-يوفر-قرض-السيارة-بتمويل-100-من-قيمتها-هتشتريها-ببلاش

أعلن بنك مصر عن توفير قرض السيارة بتمويل 100% من قيمة السيارة وإمكانية السداد حتى 120 شهر، ضمن قروض بنك مصر المختلفة حيث أن الكثير يريد شراء سيارة ولايملك السيولة اللازمة، ويوفر بنك مصر للمستفيد وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض، ويقدم دوت الخليج التفاصيل

الأوراق المطلوبة على قرض السيارة من بنك مصر

حددت الأوراق المطلوبة من بنك مصر على قرض السيارة من خلال التالي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون)

عرض أسعار معتمد من المعرض.

وبالنسبة للموظفين: شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري في حالة تعهد جهة العمل.

بنك مصر

ويتيح بنك مصر لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية فالمستندات المطلوبة هي: