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بحضور طارق الملا..النائب عمرو القطامي يشارك فى اجتماع طاقة النواب لمناقشة موازنة وزارة البترول

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مصطفي الشربيني - ريهام سعيد 0 تبليغ

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700876/بحضور-طارق-الملاالنائب-عمرو-القطامي-يشارك-فى-اجتماع-طاقة-النواب-لمناقشة-موازنة-وزارة-البترول

شارك النائب عمرو القطامي، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، باجتماع اللجنة اليوم، برئاسة حسام عوض الله،  لمناقشة موازنة وزارة البترول والطاقة المتجددة، بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا.

دوت الخليج 

تفاصيل مشاركة النائب عمرو القطامي اجتماع طاقة النواب لمناقشة موازنة وزارة البترول بحضور طلاق الملا 

اكد حسام  عوض الله ان الاجتماع يتناول سياسة الولة ووزارة التموين واسعار الطاقة في ظل الارتفاع غير المسبوق لاسعار الطاقة.

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وقال   طارق  الملا وزير البترول والطاقة الجديدة والمتجددة ان قطاع البترول نجح في مواجهة التحديات العالمية بداية من ازمة كورونا وحتى ازمة الحرب الاوكرانية ال لتي ادت لقفزة غير نسبوقة في اسعار الطاقة يعاني منها العالم ومن بينها مصر  واشار وزير البترول الى ان هناك استراتيجية لتأمين الطاقة والاستدامة المالية و عمل بوابة للبيانات الجيولوجية بتكنولوحيا حديثة وتوفير احتياجات الدولة من البترول والغاز وزيادة طاقة التكرير والمصافي وتحديث استراتيجية صناعة البترو كيماويات وتلبية احتياجات  السوق المحلي من الاسمدة الأذوتيه.

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وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله   انه تم عقد ١٠٨ اتفاقية مع شركات بترول وطاقة عالمية كبرى حتى نهاية مايو ٢٠٢٢ بينها ٣٢ مشروع حقول بترول باستثمارات ٥٦١ مليار جنيه اضافة الى٨  مشروعات لتكرير البترول بتكلفة ٨٧ مليار جنيه والتي اضاف للسوق  ٦.٦ مليون طن  واعلن الوزير انخفاض استيراد  البنزين والسولار من الخارج بنسبة ٣٠% مما ساعد على توفير دعم الغاز للبوتجاز بقيمة ٢٠ مليار سنويا بتوفير ١٣ مليون وحدة حتى يونيه ٢٠٢٢.

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 واضاف  الملا ان مصر كدولة مستورده للبترول والزيت تأثرت بفزيادة سعر الدولار وزيادة  اسعارالزيت الخام  وخام برنت وكذلك زيادة اسعار البنزين والسولار يمما ينعكس سلبا على الموازنة بدون شك.

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واشار الى ان سعر البنزين الي زاد من ٧.٧٥ جنيه الى ٩.٧٥ خلال السنوات الماضية بينما سعر السولار لم يزيد سعره من  ٢٠١٩ وذلك مرعاة للمواطن و حتى لا تتأثراسعار  السلع الغذائية المرتبطة بالنقل  وذلك رغم الزيادة غير المسبوقة في الاسعار عالميا 

واكد  وزير البترول  ان الوزارة تسعى لتخفيض استهلاك البنزين والسولار وتوفير الانتاج موضحا انه تم توفير الوقود النفاثات وانتاج السولار والغاز مع تراجع عمليات السفر الخارجية وزاد انتاجنا من السولار وتقليل الاستيراد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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