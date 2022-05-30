انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700875/رسميا-محمد-صلاح-يتوج-بجائزة-لاعب-الموسم-بالدوري-الإنجليزي-من-رابطة-اللاعبين-المحترفين

أعلن ليفربول الإنجليزي، عن فوز محمد صلاح لاعب الريدز ، بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - فريلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي.

بينما جلس على مقاعد البدلاء: لونين، ناتشو، هازارد، ماركو أسينسيو، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، داني سيبايوس، رودريجو جوس، إيسكو، ماريانو دياز، كامافينجا.