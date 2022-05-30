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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700871/العثور-علي-جثة-شاب-ملقاه-داخل-الزراعات-جنوب-بني-سويف

عثر اهالى عزبة صالح قنديل التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب ملقاه بإحدى الأراضى الزراعية، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ أهالى عزبة صالح قنديل التابعة لدائرة مركز شرطة ببا جنوب المحافظة، بالعثور على جثة شاب "ثلاثيني" بإحدى الأراضى الزراعية.

قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ

وعلى الفور أنتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد عبدالنبي إبراهيم" يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم الفاوريقة ببا، وتم إستدعاء سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، قامت بنقل الجثة إلى مستشفى ببا المركزي.

الإجراءات القانونية والأدارية

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والأدارية، وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة، وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة ببا جهودها لكشف ملابسات الحادث.